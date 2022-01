"Há um esforço enorme das unidades de saúde de ilha no sentido de incrementar este processo da forma mais rápida possível, de modo a que a população tenha a sua dose de reforço mais generalizada", avançou, em declarações à Lusa, o titular da pasta da Saúde nos Açores, Clélio Meneses.

O centro de vacinação das Portas do Mar, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, já tinha reaberto na passada quinta-feira, em regime de casa aberta, tendo sido administradas mais de 1.000 doses de vacinas contra a covid-19 no primeiro dia.

A partir de hoje estão abertos também centros de vacinação nos concelhos da Ribeira Grande (São Miguel), Angra do Heroísmo e Praia da Vitória (Terceira).

"O que pretendemos é que haja aqui um reforço do processo de vacinação de terceiras doses ou de segundas doses da vacina Janssen, no sentido de renovar a proteção que as vacinas garantem", salientou o secretário regional da Saúde.

Segundo Clélio Meneses, a adesão ao centro de vacinação das Portas do Mar no primeiro dia é "um sinal de que a população açoriana continua a aderir à estratégia adotada na região para combater a pandemia".

"Não há internados com a dose de reforço, o que quer dizer que a dose de reforço é, neste momento, determinante para assegurar a proteção naquilo que merece maior atenção que é a severidade da doença e a vida das pessoas", sublinhou.

Nos restantes concelhos da ilha de São Miguel e nas restantes ilhas do arquipélago, a vacinação de reforço contra a covid-19 continua a ser efetuada nos centros de saúde, mas poderão vir a ser abertos outros centros de vacinação.

"Neste momento, entendemos que ainda é suficiente, mas vamos acompanhando a situação e há ilhas onde poderá ter de haver algum avanço. Sei que há ilhas que estão a preparar também a possibilidade de vacinação em casa aberta", adiantou o governante.

Na Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, o centro de vacinação vai funcionar no Pavilhão Fernando Monteiro, de segunda a sábado, entre as 09:00 e as 12:15 e entre as 13:00 e as 17:30.

Está disponível a vacinação com a dose de reforço contra a covid-19, com agendamento prévio ou em regime de casa aberta, para maiores de 50 anos, bem como a vacinação contra a gripe para maiores de 60 anos.

Já na ilha Terceira, vão funcionar dois centros de vacinação, mas apenas "com agendamento por parte dos centros de saúde".

Será disponibilizada nestes centros a vacinação de reforço contra a covid-19 a maiores de 50 anos ou a maiores de 18, no caso da vacina Janssen, bem como primeiras doses a maiores de 12 anos.

Também os maiores de 60 anos poderão ser vacinados contra a gripe nestes espaços.

Em Angra do Heroísmo, o centro de vacinação funcionará novamente no pavilhão multiúsos da Vinha Brava, de segunda a sexta-feira, entre as 08:30 e as 19:00.

Já na Praia da Vitória, a vacinação decorre no pavilhão de artes marciais, junto ao Estádio Municipal, de segunda a sexta-feira, entre as 08:15 e as 14:15.

O centro de vacinação das Portas do Mar, em Ponta Delgada, funciona de segunda a sábado, entre as 09:00 e as 19:00.

No dia de reabertura, na quinta-feira, foram inoculadas 688 pessoas na modalidade casa aberta e 400 por agendamento, segundo revelou à Lusa, na sexta-feira, o presidente do conselho de administração da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel (USISM), Pedro Santos.

No total, foram administradas 1.088 vacinas contra a covid-19 para e 112 contra a gripe.

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, até 05 de janeiro, tinham sido administradas nos Açores 418.394 doses da vacina contra a covid-19, estando 85,2% da população com a vacinação primária completa.

Receberam a dose de reforço 44.032 pessoas, o equivalente a 18,6% da população.

A região tem atualmente 2.730 casos ativos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 que provoca a doença covid-19, dos quais 1.900 em São Miguel, 516 na Terceira, 209 no Faial, 48 no Pico, 27 nas Flores, 13 em Santa Maria, nove em São Jorge, sete na Graciosa e um no Corvo.

CYB (APE) // MCL

Lusa/fim