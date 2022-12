Segundo o IPMA, a precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, deverá começar pelas ilhas do grupo Central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) que está sob aviso amarelo desde as 10:00 de hoje e até às 09:00 de quinta-feira.

Para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) o aviso amarelo vai estar ativo entre as 12:00 de hoje e as 09:00 de quinta-feira, por causa da chuva que poderá ser forte e trovoada.

Para aquelas duas ilhas do grupo Oriental, o aviso amarelo diz ainda respeito ao vento (direção de oeste), entre as 12:00 de hoje e as 00:00 de quinta-feira.

Para as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) o aviso amarelo, referente a precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, vai estar ativo entre as 18:00 de hoje e as 09:00 de quinta-feira.

O aviso amarelo corresponde a uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

APE // ACG

Lusa/fim