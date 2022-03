Para as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) o aviso meteorológico amarelo vai vigorar entre as 03:00 e as 12:00 de sexta-feira.

Para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) o IPMA emitiu aviso amarelo a partir das 18:00 de sexta-feira e até às 06:00 de sábado.

Para o grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) o aviso amarelo estará ativo entre as 12:00 e as 18:00 de sexta-feira.

A meteorologista da delegação dos Açores do IPMA, Carolina Medeiros, explicou à agência Lusa que "a aproximação de uma depressão com um sistema frontal associado, com atividade moderada a forte, vai causar um agravamento do estado do tempo no arquipélago"

O aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

