Em comunicado, a Autoridade de Saúde Regional informa que "as 406 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região" (São Miguel e Terceira) nas últimas 24 horas "não revelaram casos positivos de covid-19", mas há a registar a ocorrência de um óbito, de uma mulher de 86 anos internada no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

A Autoridade de Saúde dos Açores adianta ainda que se registam "três casos de recuperação" de infeção por SARS-CoV-2, nomeadamente de dois homens de 28 e 40 anos de idade, e de uma mulher de 29 anos de idade, todos residentes na ilha de São Miguel.

Até ao momento, já foram detetados na região um total de 138 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 40 recuperados, 12 óbitos e 86 casos positivos ativos. Destes, 62 são em São Miguel, três na ilha Terceira, cinco na Graciosa, dois em São Jorge, nove no Pico e cinco no Faial.

"As medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do setor social", recomenda a entidade.

Os dados da Autoridade Regional de Saúde dos Açores têm por vezes sido diferentes dos anunciados para a região pela Direção-Geral da Saúde (DGS), mas a entidade açoriana realça que os números a registar são os seus.

Portugal regista hoje 973 mortos associados à covid-19, mais 25 do que na terça-feira, e 24.505 infetados (mais 183), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Comparando com os dados de terça-feira, em que se registavam 948 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 2,6%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (24.505), os dados da DGS revelam que há mais 183 casos do que na terça-feira, representando uma subida de 0,8%.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 217 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

APE // ROC

Lusa/fim