Os dados foram divulgados pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores (ERSARA), informou o Governo Regional dos Açores em nota de imprensa, na qual destaca que "os Açores têm vindo a registar, ao longo dos últimos anos, uma tendência de melhoria em termos da qualidade da água para consumo humano".

Em 2019, manteve-se "o cumprimento integral da frequência regulamentar de amostragem" e verificou-se "um ligeiro aumento do cumprimento dos valores paramétricos, relativamente ao ano precedente".

A ERSARA distinguiu este ano, com o "Selo de Qualidade da Água para Consumo Humano", as câmaras municipais de Lagoa, da Ribeira Grande e de São Roque do Pico, bem como a empresa municipal Praia Ambiente, da Praia da Vitória, os Serviços Municipalizados (SM) de Angra do Heroísmo e os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Ponta Delgada.

"Nos restantes concelhos, e pese embora a não obtenção desta distinção, a água é, no geral, da mais elevada qualidade a nível nacional, não apresentando o seu consumo qualquer risco para a saúde pública ou falta de potabilidade da água", acrescenta a nota de imprensa.

ILYD // JLG

Lusa/Fim