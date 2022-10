Segundo o boletim epidemiológico semanal, divulgado no portal do Governo Regional, há seis doentes com covid-19 hospitalizados, três dos quais foram internados devido à infeção por SARS-CoV-2 (dois no hospital de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e um no de Angra do Heroísmo, na Terceira).

Ainda de acordo com o boletim da Autoridade de Saúde, três pessoas foram internadas "por outros motivos" e tiveram resultado positivo no teste à infeção por SARS-CoV-2, estando uma delas no hospital de Ponta Delgada e duas no hospital da ilha Terceira.

Quanto aos novos casos identificados, 44 foram diagnosticados na ilha de São Miguel, sete na Terceira, três no Faial e um na Graciosa.

No arquipélago, desde o início da pandemia, foram administradas 573.690 doses de vacinas contra a covid-19, estando 92,5% da população (218.812) com a vacinação completa e 55% com a vacinação de reforço (130.190).

Na população dos 5 aos 11 anos, 44,1% tem a vacinação iniciada (7.517) e 28,9% com a vacinação completa (4.925).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram confirmados na região 121.198 casos de infeção por SARS-CoV-2, 118 óbitos por covid-19 e 120.658 recuperações.

