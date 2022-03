Dos 513 casos de covid-19, 191 foram registados em São Miguel, 166 na Terceira, 43 no Faial, 40 no Pico, 38 em São Jorge, 18 nas Flores, 12 na Graciosa e cinco em Santa Maria, resultantes de 2.422 testes.

Por concelhos, na ilha de São Miguel, Ponta Delgada somou 116 casos, registaram-se 31 na Ribeira Grande, 22 na Lagoa, 12 na Povoação, sete em Vila Franca do Campo e três no Nordeste.

Na Terceira, 95 casos foram sinalizados em Angra do Heroísmo e 71 na Praia da Vitória, enquanto no Faial foram 43.

No Pico, registaram-se 18 casos nas Lajes, 15 na Madalena e sete em São Roque.

Em São Jorge, foram 29 casos nas Velas e nove na Calheta, enquanto nas Flores registaram-se 12 em Santa Cruz e seis nas Lajes.

Na Graciosa, as infeções registadas foram 12 e em Santa Maria cinco.

O boletim diário da Autoridade Regional de Saúde dos Açores aponta que nas últimas 24 horas foram registadas 273 recuperações, estando internadas 24 pessoas, sendo 15 no Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel (três em cuidados intensivos), cinco no Hospital da Horta, no Faial, e quatro no Hospital de Santo Espírito, da Terceira.

Os Açores registam 3.655 casos, sendo 1.944 em São Miguel, 767 na Terceira, 305 no Faial, 285 no Pico, 158 em São Jorge, 125 na Graciosa, 47 nas Flores, 18 em Santa Maria e seis no Corvo.

De 31 de dezembro de 2020 e até 04 de março, 211.118 pessoas tinham nos Açores a vacinação primária completa (89,3%) e 117.930 tinham já recebido a dose de reforço (49,9%).

A vacinação pediátrica registava nesta data, 6.620 inoculações referentes à primeira dose, o que corresponde a 38,9% de um universo de 17.033 crianças entre os 5 e os 11 anos.

Os Açores registam desde o início da pandemia 62.486 casos, tendo recuperado 58.398 e falecido 90 pessoas.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia matou oficialmente pelo menos 5.978.400 pessoas em todo o mundo desde o final de dezembro de 2019, de quase 440 milhões de contaminações confirmadas.

Os Estados Unidos são o país com mais mortes (957.988), à frente do Brasil (651.255), Índia (514.589) e Rússia (354.787).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima, tendo em conta o excesso de mortalidade direta e indiretamente ligado à covid-19, que o número de vítimas da pandemia poderá ser duas a três vezes superior ao estabelecido oficialmente.

