No boletim que reúne dados desde sexta-feira até às 00:00 de hoje, aquela entidade acrescenta que há sete doentes internados nos hospitais da região devido à infeção por SARS-CoV-2, que provoca a covid-19.

No total, há 20 doentes hospitalizados com covid-19, mas 13 foram diagnosticados após terem sido internados "por outras causas".

De acordo com a Direção Regional da Saúde, estão internadas 14 pessoas no Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), na ilha de São Miguel, quatro devido à covid-19.

No Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira (HSEIT) há seis hospitalizados, três dos quais devido à covid-19.

Dos 510 novos casos, a maioria foram diagnosticados na ilha de São Miguel (236).

Na última semana, foram realizados 2.095 testes e 594 pessoas recuperaram da doença.

A Autoridade Regional de Saúde acrescenta que, em todo o arquipélago, há 218.218 pessoas com a vacinação completa (92,3%) e 128.096 (54%) com a dose de reforço.

Desde o início da pandemia, foram confirmados na região 117.766 casos de covid-19, 117 óbitos e 116.773 recuperações.

ACG // MCL

Lusa/fim