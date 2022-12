De acordo com o boletim epidemiológico semanal divulgado no portal do Governo Regional há seis doentes com covid-19 hospitalizados, mas apenas cinco foram internados devido à infeção por SARS-CoV-2, estando quatro no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e um no Hospital da Horta, na ilha do Faial.

Há ainda um doente que foi internado por outros motivos, mas testou positivo à covid-19 e que está internado no Hospital da Horta.

Quanto aos novos casos identificados, 35 foram diagnosticados na ilha de São Miguel, quatro na Terceira, dois no Faial, um na Graciosa, um em Santa Maria e outro no Pico.

No arquipélago, desde o início da pandemia, foram administradas 589.319 doses de vacinas contra a covid-19, estando 92,7% da população (219.200 pessoas) com a vacinação completa e 55,5% com a vacinação de reforço (131.226 pessoas).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram confirmados na região 121.859 casos de infeção por SARS-CoV-2, 120 óbitos por covid-19 e 121.353 recuperações.

APE // EA

Lusa/fim