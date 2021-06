Na sequência das 2.510 análises realizadas nos laboratórios de referência da região, por concelhos da maior ilha dos Açores, a Ribeira Grande registou 17 casos e Ponta Delgada nove, tendo sido assinaladas 26 recuperações.

O boletim diário sobre a situação pandémica aponta que estão internados 14 doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, com três pacientes em Unidade de Cuidados Intensivos.

Os Açores registam assim 277 casos ativos, todos em São Miguel, "não havendo cadeias de transmissão local ativas, sendo que foram extintas 203 até ao presente" e estando sob vigilância ativa 1.489 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.604 casos de covid-19, tendo recuperado da doença 5.164 pessoas.

Faleceram 33, saíram do arquipélago 79 e 51 apresentaram prova de cura anterior.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 28 de maio, foram administradas nos Açores 126.130 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 79.832 pessoas com a primeira dose, e 46.298 pessoas com ambas as doses, no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.551.488 mortos no mundo, resultantes de mais de 170,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.025 pessoas dos 849.538 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

JME // MCL

Lusa/Fim