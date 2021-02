Segundo o boletim diário daquela entidade, nas últimas 24 horas, há ainda a assinalar 21 doentes que recuperam da doença: 19 em São Miguel, um no Faial e outro na Terceira.

No concelho da Ribeira Grande, a vila de Rabo de Peixe, que está em cerca sanitária, registou 11 dos 14 novos casos detetados em São Miguel nas últimas 24 horas.

Quanto a doentes internados, há mais três pessoas hospitalizadas do que na quinta-feira, totalizando 19 doentes nos hospitais.

Na ilha de São Miguel, estão internadas 15 pessoas no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, seis das quais mantêm-se na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

Na Terceira, há três pessoas doentes internados no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo, e no Faial há um doente hospitalizado.

A Autoridade de Saúde açoriana diz que um dos internamentos no Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira refere-se a uma pessoa transportada da ilha das Flores na quarta-feira.

A região conta atualmente com 332 casos ativos de covid-19, sendo 277 em São Miguel, 38 na Terceira, 11 no Faial, três em São Jorge e três no Pico.

Desde o início da pandemia, foram detetados até hoje nos Açores 3.721 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 26 mortes e 3.261 recuperações.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.285.334 mortos resultantes de mais de 104,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.482 pessoas dos 748.858 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

