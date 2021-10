Segundo o boletim diário daquela entidade, os novos casos foram detetados em 847 análises realizadas nas últimas 24 horas.

Assim, em São Miguel, por concelhos, Ponta Delgada regista 11 novos casos, a Lagoa três e o Nordeste um.

"Todos os casos foram diagnosticados em contexto de transmissão comunitária", lê-se no comunicado, acrescentando que o novo caso, no Pico, foi "diagnosticado no concelho da Madalena" e "é referente a viajante com rastreio à chegada".

Nas últimas 24 horas há a assinalar 25 recuperações, sendo 22 em São Miguel (13 no concelho de Ponta Delgada, seis na Lagoa e três na Ribeira Grande) e três no Pico (no concelho da Madalena).

Quanto a internamentos, hoje continuam 10 doentes hospitalizados com covid-19, sendo seis no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, mas nenhum em cuidados intensivos.

Há ainda dois doentes com covid-19 internados no Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira, um dos quais em cuidados intensivos, e outro no Hospital da Horta, no Faial, também em cuidados intensivos.

Hoje estão ativas seis cadeias, sendo quatro na Terceira, uma no Faial e uma partilhada entre o Faial e o Pico. Até ao presente foram extintas 248.

Os Açores registam atualmente 146 casos positivos ativos, sendo 133 em São Miguel, sete na Terceira, cinco no Faial e um no Pico.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 9.078 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 8.708 pessoas. Morreram 42, saíram do arquipélago 95 e 87 apresentaram prova de cura anterior.

Até 29 de setembro foram vacinadas nos Açores 173.125 pessoas com a primeira dose (73,2%) e 190.817 com a vacinação completa (80,7%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A covid-19 provocou pelo menos 4.798.207 mortes em todo o mundo, entre mais de 234,85 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

