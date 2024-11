Na sessão anterior, a Trump Media ganhou 12,37%, o que foi interpretado como uma aposta do mundo financeiro na vitória do candidato republicano Donald Trump nas eleições que disputa com a democrata Kamala Harris.

No entanto, as ações do grupo mediático têm sido das mais voláteis em Wall Street nos últimos seis meses, chegando a um pico de 55,20 dólares no dia 09 de maio e depois uma descida até aos 12,12 dólares em 23 de setembro.

Hoje meia hora após o início da sessão, registavam uma valorização de 13,7% para 39,20 dólares.

A escolha do futuro Presidente dos Estados Unidos decorre em ambiente de grande tensão e incerteza e com a forte probabilidade de não haver um resultado final nas próximas horas.

