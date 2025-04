Este acentuado recuo ocorre depois de Donald Trump ter anunciado a imposição de barreiras comerciais às trocas com os seus principais parceiros económicos.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 4,81 dólares abaixo dos 74,95 com que fechou as transações na quarta-feira.

O nível da cotação de hoje também é tributário da decisão do OPEP+, grupo que junta os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) com aliados, como a Federação Russa, que decidiu aumentar a sua produção a partir de maio acima do esperado.

A OPEP+ "vai realizar um ajustamento da produção de 411 mil barris por dia", em maio, segundo um comunicado, mais depressa do que estava contemplado no plano inicial de reintrodução progressiva dos barris retidos por oito dos membros do cartel.

Este aumento de produção reforça a tendência de baixa dos preços, uma vez que os analistas esperavam uma subida similar à de abril, quando aumentou 137 mil barris diários.

Segundo o analista Ole R. Hvalbye, da SEB, é preciso contar agora com um "Opep+ mais influenciado pela política", depois de Trump ter pressionado o cartel para que aumentasse a produção.

RN // RBF

Lusa/fim