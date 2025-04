ONU alerta para "sérios riscos para processo pacífico" na Guiné-Bissau

Nações Unidas, 03 abr 2025 (Lusa) - O chefe do Escritório da ONU para África Ocidental e Sahel (UNOWAS) alertou hoje que as "profundas divergências" sobre o fim do atual mandato presidencial na Guiné-Bissau e o momento eleitoral "representam sérios riscos para um processo pacífico".