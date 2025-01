"Levantar as sanções, encorajar a reconstrução. Temos de o fazer agora, no início da transição, estamos a perder tempo", declarou Filippo Grandi numa conferência de imprensa em Ancara, quando regressava da Síria e do Líbano e antes de seguir para a Jordânia.

De acordo com os últimos dados do Ministério do Interior turco, 80.000 sírios regressaram à Síria desde a queda do regime de Bashar al-Assad, em 08 de dezembro, dos mais de três milhões registados na Turquia, disse Grandi.

De acordo com o ACNUR, 800.000 sírios já regressaram a casa, incluindo 600.000 pessoas deslocadas internamente.

"Os refugiados estão a avançar mais rapidamente do que a política", afirmou Grandi, citado pela agência francesa AFP.

"É um bom começo", comentou o diplomata italiano.

Aos refugiados que hesitam no regresso a um país que continua em guerra civil, iniciada em 2011, a Turquia autoriza que façam três visitas à Síria antes de tomarem uma decisão.

"Aproveitem esta oportunidade oferecida pela Turquia", insistiu Grandi, referindo que nem todos os países garantem as mesmas condições.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que "ninguém será forçado a regressar" e disse que espera mais movimentos durante as festas religiosas e as férias escolares, e quando estiver menos frio.

"É bom que os regressos se façam gradualmente, porque a Síria não está preparada para regressos em massa", disse Erdogan.

