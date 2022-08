Entre as vítimas mortais estão quatro elementos das equipas médicas, três bombeiros e dois jornalistas que faziam a cobertura do acidente original, segundo a agência Anadolu.

O acidente ocorreu na secção Nizip da autoestrada Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG), no sudeste da Turquia, próximo da fronteira com a Síria.

O governador de Gaziantep, Davut Gul, disse que o primeiro acidente envolveu um automóvel de passageiros que saiu da estrada.

Depois, o autocarro capotou 200 metros atrás da zona do acidente e deslizou até atingir as equipas que estavam no local.

O autocarro atingiu pelo menos uma ambulância, um carro pesado dos bombeiros e a viatura dos jornalistas.

A Anadolu divulgou imagens em que se veem muitos destroços na estrada, o autocarro tombado, com muitos sinais de destruição, e equipas de médicos e bombeiros a socorrer pessoas.

As autoridades disponibilizaram uma linha telefónica para os familiares que não conseguirem contactar as pessoas envolvidas no acidente.

