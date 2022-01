O coordenador provincial do Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola (INEMA), Hernani Francisco, em declarações emitidas pela rádio pública angolana, disse que 11 pessoas seguiam na viatura, que fazia serviço de táxi, com destino ao município de Cacula, na província da Huíla, salientando que um dos passageiros morreu e os outros estão a receber tratamento médico.

O responsável do banco de urgência do Hospital Geral de Benguela, Adilson Francisco, disse que os pacientes se encontram em estado grave.

"São pacientes gravíssimos, politraumatizados, uns com traumas abertos e outros fechados", frisou em declarações à emissora estatal.

De acordo com António Marques, condutor da viatura, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, estará na base do acidente o pavimento escorregadio, devido à chuva que caía na altura, dificultando a travagem e provocando o capotamento do veículo.

