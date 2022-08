O acidente aconteceu no posto administrativo 3 de Fevereiro, ao longo da Estrada Nacional Número 1 (EN1), e envolveu um furgão de transporte de passageiros e uma camioneta que embateram frontalmente, disse o porta-voz do comando distrital da Polícia da República de Moçambique (PRM), Ibrahimo António, citado pela Rádio Moçambique.

"Foi um estrondo enorme e choque violento, que culminou com o capotamento e despiste das viaturas", referiu o porta-voz.

A polícia aponta a ultrapassagem irregular e fraca visibilidade causada por uma fumaça de fogo feito em áreas de cultivo próximas à estrada como as causas da tragédia.

Os feridos, entre ligeiros e graves, foram transferidos para o Hospital Distrital da Manhiça, referiu o porta-voz.

A EN1 tem sido palco de graves acidentes de viação, principalmente no troço que atravessa o distrito da Manhiça (no sul do país), com várias mortes e quase sempre envolvendo transportes coletivos.

Os índices de sinistralidade rodoviária em Moçambique são classificados como dramáticos por várias organizações.

As autoridades moçambicanas têm apontado o excesso de velocidade e condução sob efeito de álcool como as principais causas dos sinistros.

Em média, pelo menos mil pessoas morrem anualmente nas estradas, segundo dados avançados à Lusa pela Associação Moçambicana Para as Vítimas de Insegurança Rodoviária (Amviro).

