Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, cerca das 18:15 foi dado o alerta para a colisão de três viaturas ligeiras, ao quilómetro 222 da A1, da qual resultaram cinco vítimas, duas graves e três ligeiras.

Todos os feridos estão a ser transportados para os Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

Para o local do acidente foram mobilizadas 12 viaturas e 31 operacionais, entre elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da concessionária da via e dos bombeiros de Oliveira do Bairro e Aveiro Velhos.

De acordo com a fonte, ainda não há previsão para reabertura da via.

