Fontes dos bombeiros de Mondim de Basto e do Sub-comando regional do Ave disseram à agência Lusa que os quatro ocupantes saíram ilesos do acidente com a aeronave, no entanto, fonte do INEM referiu que os quatro apresentam algumas escoriações e vão ser encaminhados para o hospital "por precaução".

O comandante dos bombeiros de Mondim de Basto, Carlos Magalhães, disse à agência Lusa que o acidente aconteceu na zona de Atei, distrito de Vila Real, que a bordo seguiam quatro tripulantes e que a aeronave tinha sido acionada para um acidente de trabalho numa pedreira, naquela freguesia.

"Neste momento estão-se a efetuar as manobras de proteção ao helicóptero, uma vez que traz 900 litros de combustíveis", referiu o comandante, pelas 14:00.

Fonte do Sub-comando regional do Ave disse que a bordo da aeronave seguiam piloto, copiloto, médico e enfermeiro e salientou que "não há feridos registar", apenas danos materiais.

Segundo explicou esta fonte , durante a aterragem, as hélices levantaram muito pó e a aeronave terá embatido numas árvores ali existentes, e, em consequência, o aparelho "tombou lateralmente".

A equipa do helicóptero do INEM, sediado em Macedo de Cavaleiros, tinha sido acionada para um acidente de trabalho numa pedreira, uma queda em altura, sendo que, para a retirada do ferido foi, entretanto, acionado o helicóptero do INEM sediado em Viseu.

O alerta foi dado às 12:30 e para o local foram mobilizados 31 operacionais e nove viaturas.

Contactada pela Lusa, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) disse ter sido já notificado de uma ocorrência relativa a acidente com um helicóptero do INEM na zona de Mondim de Basto, estando a mobilizar uma equipa de investigação para o local.

