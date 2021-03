O acidente aconteceu ao final da manhã na localidade de Achada Furna, no município de Santa Catarina do Fogo, e três vítimas morreram no local da ocorrência.

De acordo com fonte do hospital em São Filipe, capital da ilha do Fogo, deram entrada no serviço de urgência daquela unidade dois homens e sete mulheres. Destes nove feridos, cinco estão em estado grave, com ferimentos vários.

Quatro dos doentes serão transportados nas próximas horas para o hospital central na Praia, ilha de Santiago, precisou a mesma fonte.

Não são conhecidas as causas deste acidente, que envolveu uma carrinha de caixa aberta que transportava fiéis de uma igreja local.

