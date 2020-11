Organizada pela Escola Superior de Línguas e Tradução do Instituto Politécnico de Macau (IPM), a conferência, intitulada "Encontro com as Ciências Humanas", destina-se a "aprofundar a preparação científica" dos estudantes do doutoramento em português do IPM, "em diferentes áreas do saber", reforçando "redes de conhecimento" com "interesse para a sua investigação" e contribuindo para "a criação de laços empáticos com académicos de outras instituições".

No encontro, que se realiza de forma virtual, participam Maria de Lurdes Correia Fernandes, vice-reitora da Universidade do Porto e especialista em Cultura e Literatura, e Carlos Ceia, professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, coordenador da formação inicial de professores da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e do doutoramento em "Didática das Línguas".

Paulo Osório, professor na Universidade da Beira Interior, Maria José Grosso, da Universidade de Lisboa, além de Vera Borges, da Universidade de São José, em Macau, e Changsen Li, professor coordenador do IPM, também participam no evento.

O programa tem como temas "Para quê a literatura em tempos de pandemia?", "A tradução literária da língua portuguesa na China Moderna", "As Humanidades Digitais para a Educação: Novos Caminhos para o Ensino de Línguas, Literaturas e Culturas" e "Políticas Linguísticas e Educativas na Promoção e Difusão da Língua Portuguesa", entre outros.

Durante o evento, será ainda apresentado o livro "Aspetos Teórico-Práticos de Tradução Português/Chinês", da autoria dos professores Changsen Li (James Li) e Choi Wai Hao, editado pelo IPM.

A participação é gratuita, mas requer inscrição na página do IPM (http://ipm.mo/pphr), onde também pode ser consultado o programa da conferência.

PTA // LFS

Lusa/Fim