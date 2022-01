"O Portal de Agendamento Online para vacinação possibilita, desde hoje à tarde, a solicitação do agendamento da primeira dose da vacina contra a COVID-19, de crianças dos 5 aos 11 anos, para que possam ser vacinadas nos dias 5 e 6 de fevereiro, em exclusivo para ambiente pediátrico, no local mais conveniente, de acordo com a disponibilidade e a capacidade instalada dos postos de vacinação existentes", indicaram o SPMS em comunicado.

O SPMS adiantou ainda que as "crianças que se encontram elegíveis para a administração da segunda dose, ou seja, que foram vacinadas nos dias 18 e 19 de dezembro, receberão SMS com a confirmação do respetivo agendamento".

As crianças poderão fazer o agendamento no 'site' na Internet do Ministério da Saúde dedicado à covid-19 (https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento).

A covid-19 provocou mais de 5,66 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.905 pessoas e foram contabilizados 2.639.802 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A nova variante Ómicron, classificada como preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e, desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta em novembro, tornou-se dominante em vários países, incluindo em Portugal.

