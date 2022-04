Em declarações à estação de televisão Sky News, a procuradora considerou o presidente russo Vladimir Putin como "o principal criminoso de guerra do século 21", e afirmou ter identificado 5.600 casos de supostos crimes de guerra, bem como 500 criminosos de guerra russos.

Aludindo ao ataque que teve como alvo a estação de Kramatorsk (leste), no qual 52 civis, incluindo cinco crianças, foram mortos num ataque atribuído a um míssil russo, Iryna Venediktova disse ter "provas" de que a Rússia estava por trás do ataque.

"Absolutamente, é um crime de guerra", disse, ressalvando que "essas pessoas só queriam salvar as suas vidas, queriam sair" da região.

A procuradora agradeceu ainda ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que visitou Kiev no sábado como parte de uma viagem inesperada onde se encontrou com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e prometeu novas armas à Ucrânia.

É "realmente um grande apoio para nós", disse Venediktova sobre a visita de Johnson, a primeira de um responsável do G7 à Ucrânia desde o início da invasão.

Na semana passada, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou a criação de um "mecanismo especial" para "investigar e processar todos os crimes dos ocupantes" do país, acrescentando que o mesmo funcionaria com base no "trabalho conjunto de especialistas nacionais e internacionais".

"Este mecanismo ajudará a Ucrânia e o mundo a levar à justiça aqueles que iniciaram ou participaram de alguma forma nesta terrível guerra contra o povo ucraniano e crimes contra o nosso povo", explicou o chefe de Estado.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.626 civis, incluindo 132 crianças, e feriu 2.267, entre os quais 197 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra já causou um número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, das quais 4,4 milhões para os países vizinhos.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

DA // MAG

Lusa/Fim