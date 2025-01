De acordo com fonte do Comando Sub-regional do Oeste, seguiam no motociclo que se despistou duas mulheres, uma com 47 anos, que morreu em resultado do acidente, e outra com 31 anos, que sofreu ferimentos ligeiros.

Fontes do Comando Sub-regional da Proteção Civil do Oeste e do Comando Regional da GNR do Oeste corrigiram informação anterior das autoridades, segundo a qual o acidente teria envolvido a colisão entre o motociclo e um ligeiro.

O alerta foi dado pelas 20:36, para um acidente ao quilómetro 81 na A8, na zona da Foz do Arelho, concelho de Caldas da Rainha, distrito de Leiria.

Para o local foram na altura destacados elementos dos bombeiros, INEM, GNR e concessionária, num total de 18 operacionais, apoiados por oito viaturas.

