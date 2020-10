O vidro escuro da viatura desceu e Donald Trump levantou a mão direita aos manifestantes que se encontravam no passeio da Avenida Wedgewod, Nashville, estado do Tennessee, pouco depois das 19:30 (01:30 em Lisboa), antes do início do debate presidencial que está a ser transmitido pela televisão.

Por casualidade, Trump deparou-se com um grupo de apoiantes republicanos que se encontravam próximo da viatura.

"Mais quatro anos", gritaram os manifestantes republicanos à passagem do presidente, pedindo a reeleição e a continuação das políticas da atual administração norte-americana.

Do outro lado da avenida, minutos antes da chegada da caravana presidencial, a polícia não foi capaz de demover os manifestantes contra o presidente que transportavam uma coluna de som com mais de um metro de altura.

Dois jovens fizeram subir a coluna de som e ouviu-se a música "Abaixo Trump" cantada e aplaudida do outro lado da avenida.

Dois elementos da polícia pediram aos jovens para recuarem, mas o grupo não se mexeu e aumentou ainda mais o volume.

Trump levantou a mão e foi aplaudido por uns e insultado por outros, minutos antes do debate.

Centenas de pessoas, apoiantes das duas candidaturas, concentraram-se durante toda a tarde frente ao edifício principal da Universidade de Belmont, onde decorre o debate presidencial entre Joe Biden e Donald Trump, os candidatos democrata e republicano, respetivamente, às eleições de 03 de novembro.

