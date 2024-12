No editorial, o presidente do conselho de administração da Lusa, Joaquim Carreira, refere que a colaboração entre a agência e revista CAIS, "reflete a inclusão e a diversidade", e a capa e contracapa são um exemplo disso mesmo, com imagens de pessoas, sorridentes ou pensativas.

"Reflete a inclusão e a diversidade, mas também destaca a importância de cada indivíduo na luta contra a pobreza e a exclusão social. Cada um conta para poder ajudar, todos são importantes para ajudar, todos contam", escreve Joaquim Carreira, no texto, que tem o título "A construção de uma sociedade mais inclusiva e justa".

Matilde Cardoso, presidente da Associação CAIS, citada num comunicado, afirmou que a edição de dezembro "reforça a sinergia entre a CAIS e a Lusa, duas instituições que fazem da inclusão uma bandeira".

"É de extrema importância o trabalho que a Lusa desenvolve no sentido de trazer para a discussão pública problemas sociais pelos quais a CAIS se bate", acrescentou.

Ao longo de 60 páginas, são revisitados, em fotografia, os grandes acontecimentos nacionais e internacionais, da Expo-98 à independência de Timor-Leste, do atentado às Torres Gémeas ao Processo Casa Pia, passando pela conquista do Euro 2016 pela seleção portuguesa até à eleição de Donald Trump, em 09 de novembro.

Inspirada na revista britânica The Big Issue, a CAIS foi lançada há 30 anos pela Associação CAIS e é uma forma de capacitar as pessoas em situação de exclusão social ou em risco de carência económica e social.

Cada exemplar é vendido por dois euros e 70% reverte a favor dos vendedores de rua, que atualmente são 18, entre Lisboa, Porto, Almada e Coimbra.

A revista CAIS tem uma tiragem de 5.000 exemplares e é publicada mensalmente, à exceção de julho e agosto.

