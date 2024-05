Os arguidos, entre eles um alegado vidente, estão acusados de oito crimes de ofensas corporais agravados pelo resultado (a morte), segundo uma nota da Procuradoria-Geral da República da Guiné-Bissau, enviada à Lusa.

O despacho de acusação da delegada do Ministério Público no tribunal regional de Cacheu, em Bissorã, província norte do país, acusa ainda os arguidos de 21 crimes de ofensas corporais simples, relativas a outras tantas pessoas que ficaram doentes.

As vítimas terão sido obrigadas a ingerirem um veneno feito à base de plantas silvestres para comprovar se eram feiticeiras.

Segundo a acusação, o "vidente" que está entre os arguidos "terá sido contratado pela população local para, segundo eles, fazer a limpeza do bairro de Barofa dos feiticeiros".

A população local atribuiria à feitiçaria "as constantes mortes de grávidas, crianças e jovens" e ainda "os insucessos escolar e político dos naturais desta povoação".

Aqueles que suspeitavam serem feiticeiros terão sido obrigados a ingerir a mistura venenosa que matou oito idosos, cinco homens e três mulheres e deixou 21 pessoas doentes.

O Ministério Público acusou e requereu o julgamento do total de 23 pessoas que incorrem em penas até dez anos de prisão, de acordo com a legislação penal em vigor na Guiné-Bissau.

A Procuradoria-Geral da República revela ainda que o arguido supostamente vidente "encontra-se em fuga, motivo pelo qual não prestou termo de identidade e residência e não foi possível a sua detenção para primeiro interrogatório judicial".

Por isso, será julgado à revelia pelos crimes de que é acusado, segundo ainda a Procuradoria.

Dos 23 arguidos, vinte estão a aguardar julgamento em prisão preventiva, indica ainda a fonte.

Casos como este, relacionados com alegadas práticas de feitiçaria, são recorrentes nas comunidades guineenses, sobretudo nas zonas rurais.

Uma situação semelhante aconteceu no ano passado na vila de Susana e levou à morte de quatro pessoas.

O Governo, o Presidente da República e a Liga Guineense dos Direitos Humanos têm repudiado estas situações e exortado as autoridades policiais a tomarem medidas para que não se repitam no país.

