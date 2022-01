Segundo informação prestada à agência Lusa pela DGRSP, no universo de 11.388 reclusos há 116 casos ativos e 1.504 casos recuperados, sendo de 98 o número de casos ativos entre trabalhadores, repartidos por 82 guardas prisionais, dois profissionais de saúde e 14 outros profissionais. O total de casos clinicamente recuperados entre os trabalhadores da DGRSP é de 736.

Quanto aos jovens internados em Centros Educativos, há dois casos ativos e 23 recuperados.

A DGRSP, que abrange um conjunto de cerca de 20 mil pessoas entre trabalhadores, reclusos e jovens internados em Centros Educativos, informa ainda que a taxa de cobertura vacinal dos trabalhadores da DGRSP é 87,96%.

A taxa de cobertura vacinal dos reclusos é de 92,42% e a dos jovens em Centros Educativos é de 88,42% e, no total, e até ao momento, foram realizados 62.572 testes (PCR e rápidos), acrescenta.

Estes (testes) foram realizados por motivos resultantes de rastreios na sequência de casos suspeitos ou casos confirmados e protocolos entre DGRSP/INEM/INSA para profissionais dos Estabelecimentos Prisionais e para reclusos entrados e em quarentena, entre outras situações, esclarecem os serviços prisionais.

A DGRSP reitera estar apostada, em articulação com a saúde pública, em dar continuidade ao trabalho que permitiu, até ao momento, uma evolução positiva (sem qualquer óbito entre internados e trabalhadores) nos casos até agora registados.

"Trabalho que permite perspetivar uma resolução favorável e de curto prazo para as situações ainda existentes", conclui a DGRSP.

Entretanto, Portugal registou 10.554 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, mais 10 mortes associadas à covid-19 e um novo aumento dos internamentos, indicam números divulgados hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico diário da DGS regista um crescimento do número de pessoas internadas, contabilizando hoje 1.167 internamentos, mais 86 do que no domingo, 147 dos quais em unidades de cuidados intensivos (menos um nas últimas 24 horas).

Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 207.859, mais 4.537 do que no domingo, e recuperaram da doença 6.007 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.207.711.

Das 10 mortes, três ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, outras três no Norte, duas no Centro, uma na Madeira e outra nos Açores.

FC (CMP) // ZO

Lusa/fim