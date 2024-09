Às 00:00 de hoje estavam ativos 84 fogos no território continental, que eram combatidos por 3.776 operacionais, segundo informação disponível no site oficial da ANEPC.

Os fogos que lavram há vários dias em Castro Daire, no concelho de Viseu eram às 00:00 de hoje os que mobilizavam mais operacionais e meios.

Ao início da noite de quinta-feira um destes incêndios apresentava "cerca de 10 frentes ativas com pouca intensidade", de acordo com Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, em conferência de imprensa, às 20:00, na sede da ANEPC, em Carnaxide, no concelho de Oeiras.

Às 00:00 de hoje, estavam envolvidos no combate ao fogo que lavra desde as 21:23 de segunda-feira em Castro Daire 857 operacionais, apoiados por 268 meios terrestres.

Já o fogo que começou às 12:46 de terça-feira no mesmo concelho mobilizava às 00:00 de hoje 110 operacionais, assistidos por 37 meios terrestres.

Na mesma conferência de imprensa, André Fernandes referiu que esta noite "vai ser de muito trabalho, em particular na região de Viseu Dão Lafões e também na Área Metropolitano do Porto, no incêndio de Arouca, Alvarenga [distrito de Aveiro]".

No combate ao fogo em Arouca, que lavra desde cerca das 17:00 de quarta-feira, estavam envolvidos às 00:00 de hoje 282 operacionais, assistidos por 87 meios terrestres.

Aveiro tem sido um dos distritos mais castigados pelos incêndios que lavram no país desde domingo, principalmente nas zonas Norte e Centro.

Os incêndios que lavram em Oliveira de Azeméis, Sever do Vouga, Águeda e Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, ficaram "completamente dominados" na quinta-feira, segundo o Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil.

No site da ANEPC, às 00:00, na área relativa às "ocorrências significativas" ainda constavam informações sobre os fogos de Sever do Vouga e Oliveira de Azeméis.

O incêndio em Oliveira de Azeméis, que deflagrou pelas 15:00 de domingo, estava às 00:00 de hoje a ser combatido por 164 operacionais, apoiados por 55 veículos.

Já o fogo que começou às 02:17 de domingo em Sever do Vouga mobilizava às 00:00 de hoje 416 operacionais, apoiados por 127 meios terrestres.

O outro fogo em Sever do Vouga teve início também no domingo, mas pelas 15:00.

Em Albergaria-a-Velha o incêndio deflagrou às 07:20 de segunda-feira. Também na segunda-feira, o incêndio vindo de Sever do Vouga atingiu o concelho de Águeda, explicou na altura o presidente da Câmara, Jorge Almeida.

Entre os incêndios que mobilizavam mais operacionais às 00:00 de hoje estão um fogo em Penalva do Castelo, no distrito de Viseu, e um outro em Peso da Régua, no distrito de Vila Real.

O fogo em Penalva do Castelo começou às 00:15 de segunda-feira, e às 00:00 de hoje mobilizava 191 operacionais, apoiados por 47 meios terrestres.

Já o fogo em Peso da Régua, que deflagrou às 09:30 de quinta-feira, estava a ser combatido às 00:00 de hoje por 155 operacionais, assistidos por 49 meios terrestres.

Sete pessoas morreram e 161 ficaram feridas devido aos incêndios que atingem desde domingo sobretudo as regiões Norte e Centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Vila Real, Braga, Viseu e Coimbra, e que destruíram dezenas de casas.

A ANEPC contabiliza cinco mortos, excluindo da contagem dois civis que morreram de doença súbita.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 121 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro já arderam mais de 100 mil hectares, 83% da área ardida em todo o território nacional.

O Governo declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias e hoje dia de luto nacional.

