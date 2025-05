Nascido numa família humilde de Campo Maior, em 1931, começou a trabalhar aos 13 anos numa mercearia, enquanto ajudava o pai e os tios na torra de café.

Empreendedor, aos 19 anos já assumia a direção da Torrefação Camelo e aos 30 abria a sua própria empresa.

Os nomes de Rui Nabeiro e da Delta são indestrinçáveis, tendo o comendador imprimido sempre um ritmo inovador à empresa, fosse pela criação da maior fábrica de torrefação da Península Ibérica, em 1984, fosse pela abertura do grupo a mais de duas dezenas de áreas da Alimentação ao Imobiliário, da Indústria ao Turismo e Restauração.

Eleito presidente da Câmara de Campo Maior em 1962 e 1972, sempre usou os recursos e o grupo para apoiar as pessoas que se cruzaram na sua vida. Aos 90 anos, em 2021, era o 15.º homem mais rico de Portugal.

Entre as inúmeras distinções recebidas, contam-se os graus de Comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial (1995), Comendador da Ordem do Infante D. Henrique (2006) e a Comenda da Ordem de Isabel, a Católica, atribuída pelo Rei de Espanha, que também o fez cônsul honorário.