Político e diplomata que aderiu ao PSD em 1980, foi o primeiro português a liderar a Comissão Europeia, cargo para o qual foi escolhido em 2004. Durante os dois mandatos (2004 a 2014), supervisionou o alargamento da União Europeia e geriu a resposta à crise financeira global, tendo recebido, em nome da UE, o Prémio Nobel da Paz, em 2012.

Ainda antes, foi primeiro-ministro de Portugal, entre 2002 e 2004, um período de grandes desafios económicos. Após deixar Bruxelas, José Manuel Durão Barroso dedicou-se ao setor privado e académico e em 2016 tornou-se presidente da Goldman Sachs, continuando a influenciar o setor económico internacional.

É presidente do Conselho de Administração da Gavi, Aliança Global das Vacinas, professor convidado e lançou o Centro de Estudos Europeus da Universidade Católica Portuguesa, além de liderar a Assembleia Geral do Conselho da Diáspora Portuguesa, tendo recebido as mais altas condecorações de dezenas de países, incluindo Portugal, Brasil, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos, Polónia, Finlândia, Lituânia, Estónia, Hungria, Ucrânia, Cabo Verde, Timor-Leste, Marrocos, Malta, etc.