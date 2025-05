Aos 52 anos, é um dos atores portugueses mais reconhecidos a nível internacional.

Durante a década de 1970, a paixão pela representação ditou a mudança para os Estados Unidos, onde ingressou no prestigiado Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Hollywood acabou por ser a rampa de lançamento para a construção de uma carreira internacional de sucesso, com Joaquim de Almeida a destacar-se como um dos atores mais emblemáticos dos anos 1990 e 2000.

Tanto no cinema como na televisão, notabilizou-se pela participação em produções internacionais como “Desperado” (1995), “A Máscara de Zorro” (1998), “Atrás das Linhas do Inimigo” (2001) e “24” (2003).

A nível nacional participou em diversas longas-metragens de Joaquim Leitão, destacando-se “Adão e Eva” (1995), onde contracenou ao lado de Maria de Medeiros. Atualmente vive entre Los Angeles e Lisboa.