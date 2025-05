Com apenas 18 anos, em fevereiro de 2025, a patinadora madeirense fez história ao conquistar o título de campeã do mundo júnior de patinagem de velocidade no gelo, na disciplina de “mass start”.

Foi o primeiro título mundial para Portugal em desportos de inverno, tendo terminado a prova com 32 pontos, à frente da espanhola Rodríguez Cornejo (21).

Já antes, em dezembro, Jéssica Rodrigues obtivera o melhor resultado de sempre de um patinador português numa prova da Taça do Mundo de juniores, ao classificar-se na quarta posição de “mass start”, na Polónia.