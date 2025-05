Almirante da Marinha Portuguesa, ganhou destaque nacional ao coordenar a Task Force para o Plano de Vacinação contra a covid-19, em 2021, conduzindo Portugal a alcançar uma das mais altas taxas de vacinação do mundo.

Submarinista, a sua carreira foi marcada por diversas funções de comando, incluindo a liderança da Esquadrilha de Submarinos e o comando da fragata NRP Vasco da Gama, acumulando pelos seus feitos oito Medalhas Militares de Serviços Distintos, Medalhas de Mérito Militar de 1.ª, 2.ª e 3.ª Classe, a Medalha da Defesa Nacional de 1.ª Classe, a Medalha Militar de Cruz Naval de 3.ª Classe, a Medalha Militar de Comportamento Exemplar, a Medalha da operação Sharp Guard, no âmbito da NATO, e ainda a Ordem de Mérito Marítimo, atribuída pela Marinha Francesa, e a Medalha da Ordem do Mérito Naval - Grau Grande Oficial, por parte da Marinha do Brasil.

Em 2021, foi nomeado Chefe do Estado-Maior da Armada, cargo que ocupou até dezembro de 2024, tendo recebido de Marcelo Rebelo de Sousa a Ordem Militar de Avis - Grau Comendador e a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo, por uma carreira de "destacados serviços ao Estado Português".

Acaba de se apresentar como candidato à Presidência da República, nas eleições de 2026.