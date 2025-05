Natural de Barcelos, tem sido uma das vozes centrais da renovação do fado desde a edição do seu álbum de estreia homónimo, em 2013, amplamente elogiado pela imprensa e distinguido com os prémios José Afonso e Revelação Amália.

A sua carreira alia clássicos e originais, tradição e irreverência, com muitas das suas canções a aceitar contaminações da pop ou do rock e instrumentos como o baixo ou o piano.

Estreou-se como compositora ao terceiro disco, "AuRora" (2023), e editou recentemente “Inquieta”, álbum no qual revisita hinos da geração de Abril, de José Afonso a Sérgio Godinho ou José Mário Branco.