Tinha apenas 23 anos quando se mudou da Madeira para o Continente, em busca de uma carreira no mundo da moda. E conseguiu.

O ano de 1992 ficou marcado pela abertura da primeira loja de roupa importada, “Versus”, e o nascimento da marca “Fátima Lopes”, que culminou com o seu primeiro desfile de moda em nome individual.

Original e fiel a si própria, Fátima Lopes tornou o impossível possível. Em 1999 fundou a sua agência de manequins, a Face Models, e destacou-se por ser a primeira estilista portuguesa a desfilar numa das principais semanas da moda internacionais: a de Paris.

A sua ousadia, sensualidade e irreverência foram uma constante na carreira, traduzindo-se em momentos que marcaram a moda nacional e internacional. Um deles aconteceu em 2001, ano em que subiu à passerelle da Paris Fashion Week com o biquíni mais caro do mundo e que lhe valeu a entrada para o Guinness. A peça, de ouro e diamantes, estava avaliada em um milhão de euros. Em mais de 30 anos, a designer de moda conta com 43 desfiles consecutivos em Paris e duas lojas em Lisboa.