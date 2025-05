É o único na história da democracia portuguesa que conseguiu quatro maiorias absolutas: duas como primeiro-ministro, cargo que ocupou por dez anos (o mais longo período sob um chefe de governo), e outras duas enquanto Presidente da República, onde se manteve de 2006 a 2016.

Economista nascido em Boliqueime, ficou célebre a história de como foi ao congresso do PSD na Figueira da Foz para fazer a rodagem do Citröen que acabara de comprar – certo é que nesse dia 19 de maio de 1985 conquistou a liderança do partido em que se filiou na fundação e pelo qual fora já ministro das Finanças do governo AD até então liderado por Sá Carneiro.

Os seus governos ficaram marcados pelas reformas profundas que assinou, beneficiando dos primeiros fundos europeus, e pelo desenvolvimento socioeconómico que o país então alcançou.

Enquanto PR, foi ele quem deu posse à geringonça, após exigir a António Costa e aos partidos da esquerda radical que se propunham apoiá-lo parlamentarmente (apesar da vitória da AD nas eleições, a esquerda unida tinha maioria na AR) um acordo escrito, para garantir a estabilidade política.