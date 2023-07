Porventura há quem já tenha saudades de uma boa silly season, compreensível, especialmente se ainda não teve uns merecidos dias de descanso! É habitual socorrermo-nos do estrangeirismo para caracterizar esta peculiar altura do ano em que o país tende a abrandar para ir, literalmente, “a banhos”. Ao invés de fazer acontecer, prefere-se “deixar para setembro” e há quem se socorra do clássico “mais lá para a frente vê-se”. Mas para quem está habituado ao ritmo frenético durante o ano, o verão não pode mesmo destoar: “porque não ser agora?”.

Tanto no Desporto, como no Entretenimento, o verbo “acontece” conjuga-se no presente. Contrariando o que é tantas vezes propalado, em algumas zonas do país — e a Invicta não é exceção —, há época alta no que aos eventos desportivos e de animação no espaço público diz respeito, mesmo nos ditos meses de verão. Perdoem-me os leitores por “puxar a brasa à minha sardinha” (é a analogia de veraneio óbvia), mas o verão no Porto serve-se mesmo ao gosto de cada um.

Durante este período, vivemos ainda mais nos jardins e parques da cidade e metemos o pé na areia com os desportos que marcam o calendário de modalidades. Aqui, temos um verão feito com vários ingredientes, para ser usado em dosagens sugestivas, mas sempre – espera-se – de forma intensa.

Desde o início de junho que a arena do Estádio de Praia compete saudavelmente com as toalhas, as esplanadas e o areal da Praia Internacional do Porto. Uma convivência salutar entre o melhor do lazer e a prática do exercício físico ao ar livre. Até ao início de setembro, dez modalidades de praia têm morada certa neste espaço – futebol, futevólei, rugby, voleibol, hóquei, teqball, andebol, streetbasket, ténis e crosstraining. E, bem perto do Estádio de Praia do Porto, na zona ocidental do Parque da Cidade, os fãs ou aspirantes a atletas de padel podem ainda assistir a um grande evento de celebração desta disciplina que está em voga – o Mimosa Open. Quem preferir poderá ver o torneio ao ar livre ou no recinto de quatro clubes da cidade. E, já agora, se o ténis for o desporto de eleição, o Complexo Desportivo do Monte Aventino acolherá no final de julho e início de agosto, uma das mais importantes provas nacionais da modalidade — o Porto Open.

Já um verão sem cinema ao relento não tem a mesma piada. O tempo do drive-in já lá vai, por aqui o mote é mesmo ir ao Cinema Fora do Sítio, um dos programas mais acarinhados na cidade. Há filmes de animação, de ação, históricos, românticos e… de terror nos jardins e largos emblemáticos da cidade. A cadeira é por nossa conta, mas o leitor pode sempre ser previdente e trazer um agasalho para as noites mais frescas do Porto…

E, por falar em jardins, alguns desses espaços serão também residência da iniciativa Vizinhanças. De norte a sul, de este a oeste, o mês de agosto vai ficar mais fresco e animado com uma programação pensada para a comunidade e para todos os que visitam a cidade. Haverá música, jogos tradicionais, atividades desportivas, performances, hora do conto e dezenas de atuações itinerantes.

O verão no Porto serve-se assim, a(o) gosto e ao sabor de quem queira juntar-se a nós, numa season que de silly não tem mesmo nada. Se quiserem entrar na onda, sejam bem-vindos!

Catarina Araújo | Vereadora da Juventude e Desporto da Câmara Municipal do Porto