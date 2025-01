A consciência ambiental continua a ser uma prioridade. Este ano, espera-se que os projetos de construção e remodelação integrem cada vez mais soluções sustentáveis. Isto inclui o uso de materiais reciclados ou recicláveis, como madeiras certificadas, tijolos de demolição e metais reutilizados. Além disso, a eficiência energética assume protagonismo, com a implementação de janelas de alto desempenho, isolamento térmico aprimorado e sistemas de energia solar.

Outra tendência em ascensão é o uso de materiais e produtos locais. Além de reduzir a pegada de carbono, esta prática promove a valorização da cultura regional e incentiva a economia local. Peças artesanais, como azulejos pintados à mão ou elementos decorativos feitos por artesãos, vão marcar presença nos projetos.

Relativamente à paleta de cores deste ano, esta reflete a necessidade de reconexão com a natureza. Tons terrosos, como castanho, bege, terracota e verde-oliva, serão amplamente utilizados tanto em interiores como em exteriores. Estas cores criam ambientes acolhedores e confortáveis, promovendo a tranquilidade e o bem-estar.

Materiais como pedra, madeira bruta e cimento polido continuarão a dominar o design. O objetivo é trazer autenticidade aos espaços, combinando texturas naturais com elementos modernos. O uso de acabamentos mate, que dão um ar sofisticado sem parecer excessivamente polido, também será uma tendência forte.

A acrescentar, a integração de soluções tecnológicas continua a ser um diferencial importante. Casas inteligentes, com sistemas de automação para iluminação, climatização e segurança, serão cada vez mais comuns. Além disso, o uso de impressoras 3D para criar elementos únicos e personalizados já está a revolucionar o setor.

Com as mudanças nos estilos de vida e o aumento do trabalho remoto, os espaços multifuncionais estão também a ganhar destaque. Este ano, veremos um aumento de soluções flexíveis, como divisórias amovíveis, mobílias modulares e áreas que se adaptam às necessidades do dia a dia.

Espaços que promovem a saúde e o bem-estar são outra prioridade, sendo que a iluminação natural, a ventilação eficaz e o uso de materiais livres de substâncias tóxicas são elementos essenciais. Os jardins verticais e áreas verdes em ambientes internos estão também a ganhar terreno, contribuindo para a qualidade do ar e o conforto emocional.

Ao investir em projetos de construção ou remodelação, a adoção das tendências deste ano não só valoriza os espaços, mas também contribui para um futuro mais sustentável. Manter-se atualizado com estas tendências é essencial para profissionais e consumidores que desejam criar ambientes que combinem estilo, conforto e consciência ambiental.

