Celebra-se hoje, dia 25 de setembro, pela segunda vez, o Dia Nacional da Sustentabilidade, uma data escolhida de forma simbólica para coincidir com o dia em que a Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) a que todos os Estados-membros se comprometeram a alcançar até 2030.

Ao instituir este dia como uma comemoração nacional, Portugal torna-se no único país a assinalá-lo. Esta iniciativa, por si só, mostra como o nosso país está verdadeiramente empenhado na construção de um futuro mais sustentável: mais do que uma comemoração nacional, o dia de hoje pretende reconhecer que apesar de a sustentabilidade se tratar de um desígnio global, implica um esforço nacional na realização de ações e medidas concretas e urgentes, para colocar Portugal no bom caminho do desenvolvimento sustentável.

Em Portugal, tal como acontece noutros países, a transição para a sustentabilidade está em curso mas avança de forma lenta, tão lenta que coloca em causa que as metas estabelecidas pela ONU sejam alcançadas no prazo definido. Por isso, torna-se evidente que é necessário imprimir um novo nível de urgência na adoção de práticas mais conscientes e sustentáveis que levem a que estes objetivos sejam cumpridos.

Neste ponto, a tecnologia apresenta-se como uma poderosa aliada, em especial, das empresas a quem cabe um importante papel na promoção do desenvolvimento sustentável e da redução da pegada ecológica.

O impacto ambiental das empresas é inquestionável, particularmente no que diz respeito ao consumo de energia, que é essencial para o seu bom funcionamento. Desta forma, começar por entender quais os impactos mais relevantes, procurando quantificá-los, é o primeiro passo que as empresas devem dar de forma a identificarem oportunidades para reduzir o seu consumo de energia, assim como o de emissões de carbono e, consequentemente, melhorar a sua eficiência energética.

Depois, o grande desafio que as empresas têm pela frente é o de encontrar soluções tecnológicas inovadoras que lhes permitam melhorar a eficiência energética. Entre elas, destacam-se as soluções de eficiência energética dos edifícios, que os tornam mais sustentáveis, autónomos e confortáveis para os seus ocupantes. Em concreto, estas soluções, que podem ser integradas nos sistemas IoT já existentes nas empresas, têm como objetivo otimizar o funcionamento dos sistemas AVAC (sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado) e de iluminação, em tempo real, enquanto reduzem o consumo de energia e as emissões de carbono.

De igual modo, também a instalação de painéis fotovoltaicos ou turbinas eólicas, que geram energia mais limpa para autoconsumo, assim como a utilização de equipamentos com baixos níveis de consumo ou a eletrificação de automóveis são também exemplos de como uma empresa pode utilizar a tecnologia para aumentar a sua eficiência energética.

Mas o recurso às novas tecnologias não apresenta apenas vantagens de caráter sustentável; elas oferecem, também, uma oportunidade única de as empresas melhorarem a sua eficiência em termos operacionais, garantindo a sua competitividade e crescimento sustentável.

Neste Dia Nacional da Sustentabilidade, nunca é demais lembrar o papel vital que a tecnologia assume nas empresas, devendo, por isso, estar incorporada nas suas estratégias ESG - Environment, Social & Government. Apostar na tecnologia é melhorar a eficiência energética, reduzir custos e aumentar a competitividade das empresas, e é também contribuir para um mundo mais consciente, justo e sustentável.

Márcia Pereira, CEO da Bandora