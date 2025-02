A União Europeia atribui 225 mil milhões de euros ao financiamento da inovação, mas as startups - os verdadeiros motores da inovação - recebem apenas 5% deste montante. Tal como salientado no relatório Startup backed by the EU's Framework Programs, este desequilíbrio suscita preocupações urgentes quanto à capacidade da Europa para se manter competitiva num mercado global impulsionado pela agilidade e criatividade. Uma parte excessiva do financiamento apoia consórcios de institutos de investigação e grandes empresas, muitas vezes atolados em burocracia e sem a urgência necessária para comercializar os seus resultados. Pelo contrário, os incentivos para o mundo académico residem na redação de artigos e na reivindicação de patentes, chegando mesmo a impedir que outros comercializem as inovações. Muitos institutos de investigação prosperam num ciclo de subvenções sem produzirem benefícios sociais ou económicos tangíveis, enquanto as startups enfrentam um labirinto de obstáculos: processos de candidatura complicados, requisitos de consórcios multinacionais e restrições a candidatos individuais. Estes obstáculos dissuadem os próprios inovadores que estão preparados para impulsionar o crescimento económico da Europa.

O financiamento de universidades em vez de startups acarreta obstáculos adicionais à introdução de inovações no mercado. As convenções de subvenção conferem às universidades a propriedade intelectual, o que dificulta a criação de empresas bem-sucedidas pelos investigadores. Os gabinetes de transferência de tecnologia complicam esta situação, exigindo grandes participações nas empresas derivadas, o que sufoca os esforços empresariais. Entretanto, as subvenções diretas para as startups são insuficientes - embora financiem a Investigação e Desenvolvimento, excluem a comercialização, o passo fundamental para colocar as inovações no mercado. Sem recursos para aumentar a escala, as startups são deixadas à deriva depois de terem desenvolvido ideias inovadoras. O ecossistema de capital de risco subdesenvolvido da Europa agrava este problema, com os fundos de capital de risco europeus a angariarem seis vezes menos fundos do que os dos EUA. Esta disparidade prejudica o crescimento económico da Europa - embora o seu PIB tenha igualado o dos EUA em 2008, a economia americana é agora quase duas vezes maior.

No entanto, estão já em curso esforços para melhorar o financiamento das subvenções, com o Conselho Europeu de Inovação (CEI) a emergir como um forte instrumento de apoio às startups de grande impacto. Além disso, o relatório Draghi e as recentes declarações da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assinalam uma mudança nas prioridades orçamentais da UE, prevendo-se a afetação de mais recursos às startups e ao CEI. Estes desenvolvimentos sugerem que os decisores políticos começam a reconhecer o papel vital que as startups desempenham na promoção do crescimento económico e do avanço tecnológico. Se estes compromissos se traduzirem em ações concretas, a Europa poderá assistir a uma mudança significativa para um cenário de financiamento mais favorável às startups.

Ao resolver as ineficiências estruturais no financiamento das subvenções e ao aumentar o investimento em capital de risco, a Europa pode libertar todo o seu potencial enquanto líder mundial da inovação. Com uma atenção crescente às startups no próximo orçamento da UE e um ecossistema de capital de risco em expansão, o continente está bem posicionado para acelerar o seu crescimento económico. Se estas tendências se mantiverem, a Europa poderá transformar o seu panorama de inovação, assegurando que as ideias inovadoras não sejam apenas desenvolvidas, mas também comercializadas com êxito, criando assim novos campeões mundiais.

Founder & CEO at Dealflow.eu