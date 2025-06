O verão é uma das épocas mais aguardadas do ano. É um período de convívios, praias, festas e férias, em que os dias são mais longos e quentes. Com a aproximação do verão e o aumento das temperaturas, os nossos corpos ficam mais expostos, e nada melhor do que nos sentirmos bem e confiantes com as roupas da estação.

Antecipe o verão com rotinas de treino pensadas para tonificar o corpo e preparar-se para a nova estação.

Ter uma boa rotina de treino é fundamental para alcançar o corpo desejado para este verão. Um corpo cuidado e mais tonificado não só melhora a autoestima, como também aumenta a disposição, melhora o humor e contribui para a saúde geral.

Para obter um corpo mais tonificado, é necessário perder gordura corporal e aumentar a massa muscular. Para perder gordura corporal, é essencial estar em défice calórico, ou seja, gastar mais calorias do que se consome, ingerir quantidades adequadas de proteína e realizar treino de força. Já para aumentar a massa muscular, é necessário consumir alta quantidades de proteínas e manter uma rotina consistente de treino de força.

Para atingir estes objetivos a sua rotina de treino deve incluir:

Aquecimento (5-10 min)

O objetivo é aumentar a frequência cardíaca e preparar o corpo para a parte principal do treino. Deve ser realizado a uma intensidade leve a moderada. Ex.: passadeira, bicicleta, elíptica

Treino de força (2-3 vezes por semana)

Esta é a parte fundamental do treino, onde se deve trabalhar o corpo todo, com uma intensidade moderada a vigorosa. Deve incluir exercícios compostos, que permitem gastar mais calorias, realizando três séries de oito a 12 repetições máximas (perto ou até à falha muscular).

- Parte superior: Ex. chest press, lat pull-down, elevações laterais de ombros

- Parte inferior: Ex. agachamento, lunges, peso morto;

- Core: Ex. prancha lateral, prancha frontal, leg raise;

Cardio (15 minutos)

O cardio final servirá para aumentar o gasto calórico da sessão, facilitando o défice calórico. Ex.: passadeira, bicicleta, elíptica

Considerações finais: Em vez de encarar o treino como uma solução temporária, é essencial compreender que se trata de um investimento contínuo na saúde e no equilíbrio físico e emocional.

Wilson Barros, personal trainer do Holmes Place Oeiras