Com o outono chegam dias mais frescos e a vontade de redescobrir uma rotina saudável, aproveitando os alimentos da estação para reforçar o sistema imunitário e promover o bem-estar. É nesta época que encontramos uma variedade de ingredientes naturalmente ricos em nutrientes, os chamados "superalimentos".

Embora não haja uma definição científica exata para este termo, no outono, alguns alimentos destacam-se pela riqueza nutricional e os efeitos positivos que exercem sobre a saúde. Entre eles, o arando, a romã, a batata-doce, as sementes de abóbora e o gengibre são opções acessíveis e versáteis para introduzir numa alimentação equilibrada. Estes são alguns dos exemplos mais conhecidos desta época, e que podemos facilmente introduzir no dia a dia, tirando partido das suas propriedades para fortalecer o corpo e aumentar a energia.

Arando

Pequeno em tamanho, mas poderoso nos benefícios, o arando é um fruto com uma elevada concentração de antioxidantes, ajudando a combater o envelhecimento celular e a fortalecer o sistema imunitário. Além disso, é conhecido pelas suas propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas, que podem ser particularmente úteis na saúde do trato urinário.

Romã

Com a sua cor vibrante, a romã traz uma série de benefícios, desde o reforço do sistema imunitário ao combate ao envelhecimento celular. Rica em antioxidantes e vitamina C, esta fruta ajuda a reduzir a inflamação e protege o cérebro, apresentando potenciais benefícios na redução do risco de doenças neurodegenerativas.

Batata-Doce

Este tubérculo alaranjado e doce é uma fonte excelente de fibra, vitaminas e antioxidantes, incluindo carotenoides que protegem as células e apoiam o sistema imunitário. Rica em hidratos de carbono complexos, a batata-doce é ideal para quem procura energia duradoura e estabilização dos níveis de açúcar no sangue, graças ao seu índice glicémico mais baixo.

Sementes de Abóbora

Repletas de minerais, fibras e gorduras saudáveis, as sementes de abóbora são uma opção interessante para apoiar a saúde cardiovascular. Contêm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que ajudam a proteger o organismo do envelhecimento precoce e melhoram o controlo dos níveis de colesterol.

Gengibre

No outono, o gengibre é um aliado perfeito. Com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, o gengibre é eficaz na redução de dores musculares, alívio de sintomas de constipações e apoio à digestão. Com um efeito termogénico, pode ajudar a aumentar a temperatura corporal e acelerar o metabolismo, sendo uma boa escolha para incluir em chás e infusões.

A importância de uma dieta variada

Embora os “superalimentos” tragam benefícios importantes, não devem ser vistos como soluções milagrosas ou como substitutos de uma alimentação completa. Para que estes ingredientes realmente façam a diferença, é necessário integrá-los numa dieta variada e equilibrada, que inclua frutas, legumes, cereais integrais e proteínas magras. Nenhum alimento isolado é capaz de garantir saúde duradoura; em vez disso, é a combinação de alimentos diversos que traz melhores resultados.

Os “superalimentos” de outono representam um convite para adotar uma alimentação sazonal, mais natural e rica em nutrientes essenciais. Ao aproveitar os alimentos da estação, reforçamos o sistema imunitário e contribuímos para a saúde geral, prevenindo doenças e promovendo um estilo de vida mais equilibrado. Estes são alguns dos exemplos mais conhecidos desta época, e que podemos facilmente introduzir no dia a dia, tirando partido das suas propriedades para fortalecer o corpo e aumentar a energia.

Nutricionista Holmes Place Miraflores