Hoje podemos afirmar que existe em Portugal um verdadeiro segmento de luxo, que se estende a cada vez mais negócios desde o Automóvel, ao Vestuário, Restauração, Hotelaria, Mobiliário, Decor, Vinhos e naturalmente também no Imobiliário.

Em todos estes negócios e setores, o Luxo continua a ser um nicho que representa entre 3% e 5% do negócio total, tendo como característica a extrema exigência que os clientes colocam sobre os produtos ou serviços disponibilizados pela empresas, tornando assim todo o modelo de negócio mais complexo.

Das muitas definições e opiniões, o Luxo, é algo raro, único e onde o que é comprado, para além do produto ou serviços, são sobretudo emoções e sentimentos semelhantes aos vivenciados ao apreciar uma paisagem magnífica ao desfrutar de uma obra de arte ou ao viver uma experiência única; é algo que reflete um lifestyle, um estilo de vida. No qual, em resumo, o prazer e a emoção são os drivers para a seleção e aquisição.

Este caráter emocional leva a que, neste segmento, os preços se possam incrementar entre 15 e 30 vezes mais em relação a produtos “semelhantes” integrados em segmentos mais baixos de mercado, característica própria deste segmento de luxo que não deve ser transposta a outros segmentos de mercado.

No caso específico das propriedades residenciais, o Luxo vai para além das características construtivas, relacionando-se sobretudo com características emocionais. E neste aspeto podemos distinguir dois tipos de propriedades, aquelas que dão resposta às necessidades básicas das famílias, como a proteção o espaço e a segurança, e aquelas que, para além destas, preenchem necessidades emocionais tal como um dado estilo arquitetónico, uma localização exclusiva, uma vista deslumbrante, a proximidade ao mar, a resorts a um clube de golfe... e que no seu conjunto se designa amenities.

Por último, destacar que o Luxo se estrutura também num legado histórico de credibilidade e notoriedade que as marcas representam e que se consolida num conceito essencial no Luxo, a que chamamos heritage.

Empresário e Gestor, licenciado Católica Business School / Pós-Graduado Porto Business School e especialista em Luxo