O Dia da Mulher é uma oportunidade para reconhecer o impacto transformador da liderança feminina nas micro, pequenas e médias empresas. Tal como no fado, onde cada melodia é moldada com a força e a emoção de quem a interpreta, as mulheres em cargos de liderança trazem uma visão inovadora e inclusiva, essencial para o crescimento sustentável das empresas portuguesas.

De acordo com o maior estudo realizado sobre as diferenças de género no cérebro, pela Universidade de Cambridge, os homens têm características que os ligam mais a bens materiais e sistemas de organização, enquanto as mulheres são mais focadas em pessoas e, no geral, mais empáticas. São estas características que as mulheres que hoje lideram PME transformam numa abordagem única, caraterizada pela capacidade de se colocarem no lugar do outro, inteligência emocional e capacidade de promover ambientes mais colaborativos.

Num contexto empresarial cada vez mais dinâmico e competitivo, estas qualidades traduzem-se em soluções e práticas inovadoras. Ao fomentarem uma cultura organizacional mais inclusiva, estas líderes incentivam equipas a contribuírem de forma ativa, um fator determinante para o sucesso num mercado em constante transformação. A presença feminina nas decisões estratégicas das empresas também cria uma gestão mais equilibrada e colaborativa. A diversidade de perspetivas e a promoção da igualdade de oportunidades fortalecem a tomada de decisão, tornando-a mais responsável e alinhada com as necessidades da organização. Empresas que a valorizam tornam-se mais resilientes e preparadas para os desafios de um mundo cada vez mais globalizado. Apesar do caminho já percorrido, persistem desafios significativos.

Os estereótipos de género ainda dificultam o reconhecimento das mulheres como líderes, e a falta de medidas de conciliação entre a vida profissional e pessoal, como horários flexíveis, limita a progressão de carreira. Superar esses obstáculos requer uma mudança cultural e a implementação de políticas que promovam uma verdadeira igualdade de oportunidades. Investir na liderança feminina é apostar no futuro das PMEs, com uma visão estratégica a longo prazo, centrada na sustentabilidade económica e social. Esta abordagem contribui para um crescimento mais responsável e benéfico tanto para as empresas quanto para as comunidades. As mulheres líderes são catalisadoras de transformação, capazes de enfrentar as oscilações do mercado e criar valor a longo prazo.

Neste Dia da Mulher, é essencial reconhecer que a promoção da liderança feminina é um passo determinante para o progresso das empresas e da economia portuguesa. Tal como o fado atravessa gerações com a sua força e resiliência, as mulheres na liderança têm o poder de inovar, promover a inclusão e construir um futuro empresarial mais equitativo e sustentável.

COO da Matoaka