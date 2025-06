Admiro a imaginação das pessoas que assim, de repente, colocam uma mão plástica no meio de um arbusto. Isto é criatividade pura, uma mão às riscas, preta e branca, que salta no meio do verde, como se nos estivesse a pedir alguma coisa.

Qual seria a intenção de quem ali plantou esta mão, na sebe de um largo muito bem arranjado, a contrastar de tal forma com o que está à sua volta que inevitavelmente chama a atenção de quem passa? É como se alguém assim fizesse um manifesto. Esta mão grita: "Olhem para mim!" E eu fiquei ali a olhar, sem saber se a mão pertencia a algum putativo candidato presidencial, se era uma mensagem subliminar para as próximas autárquicas ou se era um gesto a anunciar que tudo está a mudar e nada vai ser como era.

É que antes não saíam mãos dos arbustos, muito menos às riscas e com um buraco no meio. Esta é uma mão surrealista, uma intervenção deliciosamente provocatória. Agora imaginem que esta mão artificial era uma dessas plantas invasoras que se multiplicam na natureza. Já pensaram o que seria um bosque cheio de mãos assim, despudoradamente acenando para quem passa?

Levo o pensamento mais longe. Fecho os olhos, imagino o hemiciclo de S. Bento todo coberto de densos arbustos verdes, com mãos destas saltando por todo o lado. Os ecologistas, claro que ficariam todos contentes; os defensores dos animais iriam certamente proteger as mãos, não fossem elas ter algum ser vivo por trás; os grandes partidos entrariam em crise profunda, tecendo suspeitas de tenebrosas conspirações. E algum tribuno com vivos dotes oratórios faria um discurso exacerbado sobre a necessidade de regular a existência destas estranhas mãos que surgem em arbustos. Já vi coisas piores no Parlamento.

Estratégias de comunicação