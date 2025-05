Com o fim do mês de abril, Lisboa concluiu um vasto programa de ações culturais que assinalaram as Festas de Abril. Desenvolvidas e produzidas pela EGEAC/Lisboa Cultura, estas celebrações em 2025 homenagearam igualmente o centenário do mestre da guitarra portuguesa: Carlos Paredes.

De 28 de março a 27 de abril, este programa cultural extenso compreendeu exposições, espetáculos, teatro e ateliers infantis, comprovando desta forma que os ideais de abril não se confinam apenas à noite de 24 ou no dia de 25 desse mês. Com atividades diversificadas, a cidade demonstrou o seu compromisso em manter viva a memória e os valores de Abril.

Cumprido este objetivo e já com os olhos no futuro próximo, com maio em curso, a Lisboa Cultura trabalha agora de forma acelerada na preparação e apresentação do grande momento cultural do ano na cidade: as Festas de Lisboa. Este evento promete encher a cidade de vida com um programa plural, celebrando a riqueza cultural da cidade.

Ao programa de iniciativas e eventos a concretizar, soma-se o plano de abertura de novos equipamentos culturais, como o Pavilhão Julião Sarmento e o espaço de acolhimento da Coleção de Arte Contemporânea de Lisboa. Estes espaços não só ampliarão as opções culturais da cidade, como também proporcionarão novas plataformas para a expressão artística contemporânea.

Mas a atividade cultural não ficará por aqui. A requalificação de outros equipamentos com novas coleções, como o Museu da Marioneta, representará um enriquecimento ímpar do património cultural de Lisboa.

Estas ações correspondem de forma empenhada aos compromissos assumidos pelo Executivo de Carlos Moedas, demonstrando um investimento contínuo na cultura e na história da cidade.

Lisboa Cresce, Lisboa Agradece

Presidente da EGEAC/Lisboa Cultura