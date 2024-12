I O pilar da economia ao longo da História da Humanidade

As empresas familiares desempenham um papel crucial na economia global. E sempre desempenharam, como refere o Professor William O'Hara: "Antes da multinacional, havia negócios familiares. Antes da Revolução Industrial, havia negócios familiares. Antes do Iluminismo, da Grécia e do império de Roma, havia negócios familiares." E quando estas empresas sobrevivem séculos criando verdadeiras dinastias são um testemunho da força do espírito empreendedor e de alicerces familiares assentes em tradições e valores sólidos, capazes de serem passados de forma notável de geração em geração.

Existem hoje dezenas de empresas familiares com mais de 500 anos espalhadas pelo mundo e nos mais diversos setores. São em geral pequenas e médias empresas que montaram uma imagem e uma reputação muito acima da sua dimensão ou do seu valor económico. A figura abaixo levanta o pano sobre algumas delas...

marcas

Proponho apresentar neste artigo as dez empresas familiares mais antigas do mundo através dos atributos que levaram ao seu sucesso, dos segredos por trás da sua longevidade e dos principais fatores que estão hoje a sustentar a sua prosperidade. E no final, procurar entender as práticas comuns que conduziram à sua longevidade.

II As dez empresas familiares mais antigas do mundo

1. Kongo Gumi

marcas

A empresa nasce quando o príncipe Shotoku traz para o Japão membros da família coreana Kongo para construir o Templo budista Shitennoji, que ainda está de pé. Ao longo dos séculos, Kongo Gumi participou da construção de muitos edifícios famosos, incluindo o castelo de Osaka do século XVI. Hoje, a família continua a construir e reparar templos religiosos e a gerir contratos para edifícios mais modernos a partir da sua sede em Osaka. O atual presidente é Toshitaka Kongo e o seu filho de 51 anos, Masakazu Kongo, irá em breve assumir-se como seu sucessor.

2. Hoshi Ryokan

marcas

Segundo a lenda, o deus do Monte Hakusan visitou um sacerdote budista, dizendo-lhe para descobrir uma fonte termal subterrânea numa aldeia próxima. A fonte termal foi encontrada e o padre pediu que o seu discípulo, o filho de um lenhador chamado Garyo Saskiri, construísse e administrasse um spa no local, próximo de Komatsu. Desde então a família Hoshi gere o spa e uma estalagem. Ao longo dos séculos, 46 gerações da família mantiveram uma forte reputação de qualidade e serviço ao cliente A atual geração prepara-se para passar à seguinte, apenas uma filha procurando-se a adoção de um marido para a continuidade da dinastia.

3. Château de Goulaine

marcas

Propriedade da família Goulaine, o castelo tem a vitivinicultura como principal negócio, mas abriga uma coleção de borboletas raras e um museu. Foi estabelecido por Jean de Goulaine, capitão da cidade de Nantes e mais tarde Marquês de Goulaine. Pela sua localização no Vale do Loire, o castelo é uma atração turística, acolhe cerimónias e comercializa o seu vinho.

4. Fundição Fonderia Pontificia Marinelli

marcas

Fundada na pequena cidade central italiana de Agnone, no alto das colinas dos Apeninos, a Pontificia Marinelli é uma das fundições mais antigas do mundo. Ainda utiliza as técnicas originais de cera dos seus fundadores (um "sino falso" de cera é sobreposto ao real) e os seus sinos tocam em Nova Iorque, Pequim, Jerusalém, América do Sul e Coreia, entre outros locais. Pasquale Marinelli é o atual diretor-geral e gere 20 funcionários dos quais cinco da família. A família concentra-se no artesanato de qualidade, mas investe em novas tecnologias, preservando as suas tradições e valores familiares.

5. Barone Ricasoli

marcas

Os barões Ricasoli receberam as suas terras pelo Principado de Florença e hoje a sua propriedade Brolio cobre cerca de 3.600 hectares. Ricasoli é o produtor de vinho mais representativo da região de Chianti Classico. A propriedade inclui quase 240 hectares de vinha e 26 de olival.

6. Barovier & Toso

marcas

A família Barovier produz vidro manual de alto nível na Ilha de Murano, a cerca de dez minutos do centro de Veneza. Em 1936, os Baroviers fundem-se com a família Toso, seus concorrentes. Expostos no Palazzo Barovier & Toso, os seus produtos são ainda considerados no topo da oferta de Vidro Murano.

7. Hotel Pilgrim Haus

marcas

O Hotel e Restaurante Pilgrim Haus é operado pela família Andernach na cidade de Soest, a cerca de 110 milhas ao norte de Frankfurt. Foi estabelecido para servir os peregrinos no Caminho de Santiago e manteve desde então a sua estrutura e serviço. A sua longevidade assenta na simplicidade, no preço e na localização do Hotel.

8. Richard de Bas

marcas

O moinho de papel não leva um nome de família: Richard e Bas é a distinção geográfica entre os seis edifícios que ocupa. De 1400 a 1850, as peles dos animais foram curtidas e desde então têm sido usadas para fazer pasta de papel. O vale do Dore é conhecido pelos mais 400 moinhos que produziam papel a partir de pele curtida. Fiel a esta tradição, o Moulin Richard de Bas produz papel de alta qualidade que é usado para a restauração de escritos, aquarelas, litografias, etc. A empresa chegou a fornecer papel para obras de edição limitada de Braque e Picasso.

9. Torrini Firenze

marcas

Jacques Torrini mudou-se para Florença da sua aldeia natal de Scarperia, para forjar armaduras para cavaleiros florentinos no século XIV. Mais tarde, o seu atelier evoluiu para artesanato de ourivesaria, criando joias e outros objetos preciosos. Talvez a posse mais valorizada da família seja o seu secreto e exclusivo processo de fabricação "Oro Nativo" que preserva a sua cor mais natural do ouro. A tradição da família Torrini de produzir joias e obras de arte foi passada de pai para filho, ao longo de mais de 800 anos, e algumas das obras criadas por membros da família estão agora expostas em museus de todo o mundo.

10. Avedis Zildjian Company



marcas

Fundada pelo arménio Avedis Zildjian em Constantinopla em 1623 a Avedis Zildjian Cymbal Company sempre se dedicou ao negócio de trabalhos em bronze e os artigos foram evoluindo ao longo do tempo. Para aceder a um mercado mais alargado, a família Zildjian mudou a sede para os Estados Unidos e tornou-se no maior fabricante de pratos e baquetas musicais do mundo. A Família Zildjian mantém a propriedade desde a fundação da empresa.

III Os dez segredos de longevidade das empresas familiares mais antigas

Refletindo sobre estes e outros caso de enorme longevidade empresarial, emerge um conjunto de práticas comuns que merecem ser sistematizadas para que uma empresa familiar hoje, esteja em que geração estiver, possa interpretar e incorporar essas práticas da melhor forma, tendo sempre em atenção a sua natureza única.

Adaptabilidade

As empresas familiares mais antigas demonstram a importância de possuir, geração após geração, uma visão dinâmica do contexto para serem capazes de se adaptar às novas condições de mercado, às exigências dos clientes e aos avanços tecnológicos para preservarem a sua competitividade.

Claro sentido de propósito

A longevidade não se faz sem um forte sentido de propósito e valores partilhados muito sólidos, além de capacidade de os transmitir de forma eficaz de geração em geração. Ao manter o foco nas suas prioridades estratégicas a longo prazo e nos seus atributos diferenciadores, uma empresa familiar vai ser capaz de preservar o seu património e a sua missão, mesmo em contextos adversos que obrigam a enfrentar novos desafios.

Laços familiares fortes

Laços e relacionamentos fortes no seio da família e a sua preservação intergeracional são fatores chave para a longevidade de uma empresa familiar. A comunicação aberta, o apoio mútuo e um sentido de responsabilidade partilhado são essenciais para garantir que os membros da família trabalham juntos de forma harmoniosa e eficaz, resolvendo de forma construtiva os conflitos que possam emergir.

Reputação

Construir e manter uma reputação positiva de qualidade, confiança e superior atendimento ao cliente é fundamental para qualquer empresa, mas especialmente para uma familiar. Estabelecer uma marca forte, cultivar uma base de clientes fiéis e cada membro da família assumir um comportamento alinhado com os valores e a imagem da empresa e do apelido da família são fatores chave para a longevidade saudável de uma empresa.

Investimento no crescimento

As empresas mais antigas não se limitam a descansar sobre os louros. Uma das lições que deixam é a importância de investir continuamente em crescimento e desenvolvimento, por meio de novos produtos, I&D, formação e aquisição externa de novas competências, alianças estratégicas ou modernização de equipamento – fatores críticos para garantir que uma empresa familiar permaneça competitiva e relevante ao longo do tempo... de muito tempo!

Gestão do processo de sucessão

As empresas mais antigas passaram com sucesso dezenas de gerações porque sabiam que era crucial para a sua sobrevivência e sucesso dar máxima prioridade à sucessão e assegurar um processo sucessório bem preparado e executado. Isso inclui desenvolver uma compreensão clara dos papéis e responsabilidades de cada membro da família, determinar a melhor maneira de transferir a propriedade e a gestão do negócio e preparar atempadamente candidatos de alto valor.

Governança familiar

O estabelecimento de regras e procedimentos claros para a tomada de decisões e a resolução de litígios, através de um conselho de família assente num protocolo formal ou de um mecanismo semelhante, ajuda a garantir que uma empresa familiar permanece unida e alinhada, mesmo quando os membros da família assumem diferentes papéis e responsabilidades. Preservar as tradições e os valores familiares ajuda a manter a cultura e a identidade únicas de uma empresa familiar, uma fonte fundamental de força e estabilidade ao longo do tempo.

Transparência e comunicação

A comunicação aberta e transparente entre os membros da família é essencial para manter a harmonia e o conforto de todos os membros da família e assegurar um clima de confiança interna. Este fator é particularmente importante no caso de litígios para que estes possam ser resolvidos de forma rápida e eficaz, mantendo a integridade do foro acionista e a estabilidade do negócio.

Profissionalização

A incorporação de práticas de gestão profissional e de competências externas pode ajudar a garantir que uma empresa familiar se mantém competitiva e bem-sucedida a longo prazo. É cada vez mais frequente nas melhores empresas familiares ter não só personalidades não executivas a bordo, mas também elementos externos à família em posições executivas chave.

Separação entre propriedade e gestão

Uma separação clara entre propriedade e responsabilidades de gestão pode ajudar a prevenir conflitos de interesses e garantir que a empresa é gerida de forma profissional e eficiente. É evidente que membros acionistas possam ter cargos executivos, mas devem ter a noção clara de que a sua eficácia num dos papéis não tem que ver com a outra e deve saber mantê-las separadas no dia-a-dia do seu trabalho.

Em conclusão, a longevidade das empresas familiares é uma prova da sua capacidade de adaptação e evolução ao longo do tempo, mantendo ao mesmo tempo as tradições e valores que as tornaram bem-sucedidas. Os principais fatores que contribuíram para a sua sobrevivência incluem o planeamento sucessório, a governação familiar, a transparência e comunicação, a profissionalização, a separação entre propriedade e gestão, a flexibilidade, o investimento no futuro e a preservação das tradições e valores familiares.

O modelo de empresa familiar já deu provas mais do que suficientes da sua capacidade de criação de valor a longo prazo, de inovação e de diferenciação contínua desempenhando um papel vital na economia global para as gerações futuras. E se seguir as lições das mais antigas empresas familiares do mundo que aqui deixámos, uma empresa familiar pode estar segura de que está no melhor caminho para ser resiliente e duradoura e resistir ao teste do tempo por muitas gerações, fugindo aos 97% que não chegam à quarta geração.